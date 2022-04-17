Гуманитарные коридоры сегодня работать не будут — Верещук 17 апреля, 11:39 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты не согласились на режим прекращения огня для эвакуационных коридоров (Фото:ГСЧС)

В воскресенье, 17 апреля, гуманитарные коридоры не будут работать, поскольку не удалось договориться с российской стороной о прекращении огня на маршрутах эвакуации.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.



«На сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее», — написала Верещук в Telegram.

Видео дня

Комментируя ситуацию в Мариуполе, министр написала, что Украина в очередной раз требует открытия гуманитарного коридора для эвакуации из Мариуполя гражданских лиц, особенно женщин и детей. Также из-за соответствующих международных структур украинская сторона требует от оккупантов открытия специального коридора для эвакуации из Мариуполя раненых военных.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами уже больше месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от пяти до 20 тысяч человек.

По состоянию на 4 апреля в городе еще оставались около 130 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию, подконтрольную «ДНР» или России.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.