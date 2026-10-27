Елисеев спрогнозировал, повлияет ли гуманитарное перемирие в Олешках на весь мирный процесс

Чрезвычайный и полномочный посол, посол Украины при ЕС в 2010—2015 годах и глава Центра новых решений Константин Елисеев в интервью Radio NV спрогнозировал, повлияет ли гуманитарное перемирие в Олешках на весь процесс прекращения войны России против Украины

В эфире Radio NV Елисеев отметил, что перемирие в Олешках следует рассматривать как локальное и связанное с гуманитарной составляющей.

«И я думаю, что оно стало возможным только благодаря привлечению лично [президента США Дональда] Трампа и его супруги. … На мой взгляд, Трамп рассматривает это как положительный шаг, благодаря которому может показать американцам, что приближает мир в Украине», — сказал дипломат.

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В то же время, он не считает, что перемирие и гуманитарная операция в Олешках может значительно повлиять на весь мирный процесс.

«За пять лет полномасштабного вторжения было уже так называемое перемирие. К примеру, начал функционировать зерновой коридор, когда договорились не стрелять в определенных районах Черного моря. Но, к большому сожалению, это тоже был одноразовый акт, который, как мы сегодня понимаем, не действует. Поэтому я не разделяю оптимизма тех, кто считает, что ситуация в Олешках может подтолкнуть к какому-либо мирному прогрессу», — заявил Елисеев.

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, предусматривающего временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября, предпологал, что Россия «будет делать все, чтобы разминировать (дороги в Олешках — ред.) так, чтобы эти люди (жители) пошли в сторону России и оставались там». Он выразил мнение, что россияне не пойдут на то, чтобы «безусловно просто отпустить людей». В то же время, президент Украины сказал, что часть людей так или иначе будет эвакуирована на территорию, контролируемую Украиной.

В ночь на 27 октября Лубинец заявил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

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Утром 27 октября руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что гуманитарная миссия по спасению людей в Олешках началась.