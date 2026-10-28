Соответствующие мероприятия будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (Фото: most.ks.ua)

После завершения миссии в Олешках Украина и Россия при содействии первой леди США Мелании Трамп должны организовать регулярную доставку гуманитарной помощи и мероприятия по репатриации в населенных пунктах Херсонской области.

Об этом в среду, 28 октября, сообщает Fox News.

Как говорится в соглашении, подписанном обеими сторонами, соответствующие мероприятия будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

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Мелания Трамп может продолжить посредничество между Украиной и Россией после достижения договоренности о прекращении огня в оккупированных Олешках в Херсонской области.

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек, которые страдают от нехватки еды и медикаментов и не имеют безопасного пути для эвакуации.

23 октября в Белом доме сообщили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, которое предусматривает временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТСН, опубликованном 25 октября, высказал предположение, что Россия «будет делать все, чтобы разминировать (дороги в Олешках — ред.) таким образом, чтобы эти люди (жители) ушли в сторону России и остались там». Он высказал мнение, что россияне не пойдут на то, чтобы «безусловно просто отпустить людей». В то же время президент Украины отметил, что часть людей так или иначе будет эвакуирована на территорию, контролируемую Украиной.

В ночь на 27 октября Лубинец заявил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определённых территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введён режим прекращения огня.