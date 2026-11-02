Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за содействие гуманитарной операции в Олешках и допустил возможность новых локальных перемирий
Эвакуированные из города Олешки, вернувшиеся на подконтрольную Украине территорию, 31 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за содействие в координации гуманитарной операции в оккупированных Олешках Херсонской области. Он также выразил надежду, что первая леди сможет способствовать достижению других локальных перемирий в Украине.
Комментируя в интервью Fox News перспективы применения подобного механизма на других участках фронта и возможную роль Мелании Трамп в достижении таких договоренностей, Зеленский отметил, что на данный момент сложно прогнозировать, сколько подобных инициатив удастся реализовать.
«Но если первая леди сможет это сделать, сможет продолжать, это будет очень полезно. Я ей очень благодарен», — сказал президент.
Как сообщило AFP, самое продолжительное за время войны России против Украины перемирие, действовавшее в восточной части Херсонской области, завершилось в воскресенье, 1 ноября. Киев хотел его продлить, однако Москва отклонила это предложение.
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В Генштабе ВСУ заявили, что российские войска использовали гуманитарную паузу для усиления своих позиций. За это время украинские военные зафиксировали ротацию российских подразделений, укрепление позиций, развертывание дополнительных средств борьбы с дронами на дорогах и наращивание логистики.
Гуманитарная операция в Олешках — главное
Прекращение огня в Олешках и других населенных пунктах Херсонской области началось в 03:00 27 октября при координации первой леди Мелании Трамп. За это время были разминированы пути и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.
30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь на четырех самолетах, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.
31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.