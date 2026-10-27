Сибига заявил, что успешная гуманитарная операция в Олешках может продвинуть мирный процесс

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что результаты гуманитарной операции в Олешках могут стать шагом к продвижению мирного процесса и укреплению доверия. Украина приветствует эту инициативу, направленную на спасение жизней.

Об этом Сибига заявил во время совместной пресс-конференции с главами МИД Финляндии Элиной Валтонен и Норвегии Эспеном Бартом Эйде в Хельсинки, сообщает Укринформ.

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«Если мы увидим результаты в Олешках, это может открыть путь к дальнейшим шагам в мирном процессе — как мера по укреплению доверия», — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Сибига говорит, что Киев на протяжении месяцев привлекал внимание международного сообщества к ситуации в Олешках, где люди страдают от голода, обращаясь к государствам, международным организациям, мировым лидерам и ведущим духовным деятелям.

Он выразил надежду, что все обязательства будут выполнены. Министр подчеркнул, что Украина полностью к этому готова.

Эвакуация из Олешек — что известно

17 октября министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек. Они испытывают нехватку продовольствия и медикаментов, а безопасного пути для эвакуации нет. По данным BBC, жители города вынуждены есть дикорастущие травы, чтобы выжить. О гуманитарном прекращении огня в Олешках тогда же просил и Папа Римский Лев XIV.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

План эвакуации согласовали по инициативе первой леди США Мелании Трамп.

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что жителей оккупированного города, которые согласятся выехать во время локального прекращения огня, сначала будут перевозить в оккупированный Крым или Россию. Только после этого они смогут вернуться на территорию, подконтрольную Украине.