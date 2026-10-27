Сибига заявил, что успешная гуманитарная операция в Олешках может продвинуть мирный процесс

27 октября, 19:03
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Глава МИД Украины Андрей Сибига (Фото: REUTERS/Kaan Soyturk)

Глава МИД Украины Андрей Сибига (Фото: REUTERS/Kaan Soyturk)

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что результаты гуманитарной операции в Олешках могут стать шагом к продвижению мирного процесса и укреплению доверия. Украина приветствует эту инициативу, направленную на спасение жизней.

Об этом Сибига заявил во время совместной пресс-конференции с главами МИД Финляндии Элиной Валтонен и Норвегии Эспеном Бартом Эйде в Хельсинки, сообщает Укринформ.

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«Если мы увидим результаты в Олешках, это может открыть путь к дальнейшим шагам в мирном процессе — как мера по укреплению доверия», — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Сибига говорит, что Киев на протяжении месяцев привлекал внимание международного сообщества к ситуации в Олешках, где люди страдают от голода, обращаясь к государствам, международным организациям, мировым лидерам и ведущим духовным деятелям.

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Он выразил надежду, что все обязательства будут выполнены. Министр подчеркнул, что Украина полностью к этому готова.

Эвакуация из Олешек — что известно

17 октября министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек. Они испытывают нехватку продовольствия и медикаментов, а безопасного пути для эвакуации нет. По данным BBC, жители города вынуждены есть дикорастущие травы, чтобы выжить. О гуманитарном прекращении огня в Олешках тогда же просил и Папа Римский Лев XIV.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

План эвакуации согласовали по инициативе первой леди США Мелании Трамп.

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Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что жителей оккупированного города, которые согласятся выехать во время локального прекращения огня, сначала будут перевозить в оккупированный Крым или Россию. Только после этого они смогут вернуться на территорию, подконтрольную Украине.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   МИД Украины Херсонская область Андрей Сибига Олешки

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