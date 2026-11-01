Папа Римский выразил надежду на новые мирные инициативы после гуманитарной операции в Олешках

1 ноября, 16:45
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Папа Римский приветствовал проведение гуманитарной операции в Олешках (Фото: REUTERS/Yara Nardi)

Папа Римский приветствовал проведение гуманитарной операции в Олешках (Фото: REUTERS/Yara Nardi)

Папа Римский Лев XIV приветствовал успешное завершение гуманитарной миссии в Олешках и заявил, что надеется на новые мирные инициативы.

«В эти дни была проведена гуманитарная акция в пользу гражданского населения города Олешки. Выражаю пожелание, чтобы сотрудничество между сторонами, которое позволило этот необходимый жест гуманности, способствовало росту желания к диалогу и привело к новым конкретным инициативам в пользу мира», — заявил Лев XIV, об этом сообщил сайт Vatican News.

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Эвакуация из Олешек — главное

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После того, как разминирование маршрутов было завершено, гуманитарный конвой с утра доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

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Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а затем добирались автобусами до Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=MIeCJI1vEyE

Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, действие которого было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

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31 октября президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Эвакуация Папа римский Война России против Украины Папа Римский Лев XIV Олешки

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