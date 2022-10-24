Украина приглашает миссии ООН и МАГАТЭ из-за заявлений о «грязной бомбе»

24 октября, 01:09
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ООН (Фото:ООН / Facebook)

ООН (Фото:ООН / Facebook)

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина приглашает официальные миссии ООН и МАГАТЭ из-за заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы планах Украины использовать «грязную бомбу».

«Украинская армия освобождает нашу землю от русской грязи. Мнение о «грязной бомбе» для нас отвратительна. Приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ для посещения Украины. Мир должен дать ответ на ядерный шантаж России. Мы требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума", - написал Резников.

Видео дня

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1584274113220124672?s=20&t=22411xVRl9MloT5lNvlcig

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в последнее время активизировавший контакты с западными коллегами, в телефонном разговоре с французским, британским и турецким министрами обороны заявил, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Ядерное оружие ООН Ядерное вооружение Ядерная угроза МАГАТЭ Война в Украине Алексей Резников Война России против Украины

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