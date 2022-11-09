Гендиректор МАГАТЭ окончательно опроверг ложь Кремля о «грязной бомбе» в Украине 9 ноября, 16:12 Гросси заявил, что нет никаких признаков подготовки Украиной «грязной бомбы» (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Гендиректор МАГАТЄ Рафаэль Гросси заявил, что нет никаких признаков подготовки Украиной "грязной бомбы", и это подтвердили инспекторы организации.

Об этом Гросси сказал на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

«Мы незамедлительно в течение нескольких дней направили инспекционную группу на три объекта. Мы смогли подтвердить, что не было никаких свидетельств отклонения или другого нецелевого использования ядерного материала», — отметил он.

Видео дня

При этом Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ не могло бы игнорировать утверждения о «грязной бомбе», поскольку это были бы обвинения в более широком использовании ядерного материала.

23 октября глава минобороны РФ Сергей Шойгу по поручению Путина провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Шойгу выражал «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу звонил министрам Китая и Индии и также распространял фейк о «грязной бомбе».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли лживые обвинения Шойгу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».



Иностранные партнеры Украины подчеркнули, что не верят российским фейкам, но выразили обеспокоенность, что это может быть подготовкой РФ к «операции под чужим флагом».