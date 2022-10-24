НАТО не верит лжи России о «грязной бомбе» — Столтенберг 24 октября, 21:39 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 24 октября, обсудил с министрами обороны США и Великобритании Ллойдом Остином и Беном Уоллесом ложные обвинения страны-агрессора России в том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу".

У себя в Twitter Столтенберг написал, что союзники по НАТО отвергают фейковые обвинения России.



«Россия не должна использовать это в качестве предлога для эскалации. Наша поддержка Украины остается непоколебимой», — подчеркнул он.

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В интервью Politico генсек НАТО назвал абсурдными утверждения страны-террориста о том, что Украина «готовится использовать грязные бомбы» на собственной территории, за освобождение которой так упорно борется.



«Что нас беспокоит, так это то, что это часть модели, которую мы видели от России раньше — в Сирии, а также в начале войны или непосредственно перед началом [полномасштабной] войны в феврале. Россия обвиняет других в том, что собирается сделать сама», — добавил он.

После телефонных звонков министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из ряда стран, в которых тот «предупреждал», что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу», Великобритания, США и Франция выпустили совместное заявление. Они подчеркнули, что намерены продолжать неуклонную поддержку Украины, и отвергли любые предлоги для эскалации военных действий со стороны России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».