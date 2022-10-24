НАТО не верит лжи России о «грязной бомбе» — Столтенберг

24 октября, 21:39
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 24 октября, обсудил с министрами обороны США и Великобритании Ллойдом Остином и Беном Уоллесом ложные обвинения страны-агрессора России в том, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу".

У себя в Twitter Столтенберг написал, что союзники по НАТО отвергают фейковые обвинения России.

«Россия не должна использовать это в качестве предлога для эскалации. Наша поддержка Украины остается непоколебимой», — подчеркнул он.

Видео дня

https://twitter.com/jensstoltenberg/status/1584587743728140289

В интервью Politico генсек НАТО назвал абсурдными утверждения страны-террориста о том, что Украина «готовится использовать грязные бомбы» на собственной территории, за освобождение которой так упорно борется.

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«Что нас беспокоит, так это то, что это часть модели, которую мы видели от России раньше — в Сирии, а также в начале войны или непосредственно перед началом [полномасштабной] войны в феврале. Россия обвиняет других в том, что собирается сделать сама», — добавил он.

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После телефонных звонков министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из ряда стран, в которых тот «предупреждал», что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу», Великобритания, США и Франция выпустили совместное заявление. Они подчеркнули, что намерены продолжать неуклонную поддержку Украины, и отвергли любые предлоги для эскалации военных действий со стороны России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».

https://www.youtube.com/embed/s3Fn057oH3Q
Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Фейк Йенс Столтенберг Российская пропаганда Война России против Украины грязная бомба

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