МИД России использовал для фейка о «подготовке» Украиной «грязной бомбы» фото из Словении 2010 года 26 октября, 20:28 Правительство Словении разоблачило российский фейк о «грязной бомбе», которую якобы создают в Украине (Фото:Slovenian Government / Twitter)

Министерство иностранных дел страны-агрессора России, публикуя фейк о «грязной бомбе», которую якобы «создает» Украина, использовало фото из Словении 12-летней давности.

В МИД РФ в Twitter утверждали, что «две украинские организации получили прямой заказ на создание „грязной бомбы“», а работы якобы «находятся на финальной стадии».



Правительство Словении отреагировало на твит и обратило внимание, что одна из фотографий принадлежит Словенскому агентству по радиоактивным отходам (ARAO), сделана в 2010 году и использовалась для профессиональных презентаций в поясняющем материале.

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На фото видны детекторы дыма и надпись radioaktivno («радиоактивно» на словенском). В пресс-службе добавили, что детекторы дыма действительно содержат радиоактивный источник, но «ничего из перечисленного в таблице под фото».

Ранее расследователь и OSINT-аналитик Бенджамин Стрик в Twitter обратил внимание на то, что две распространяемых Россией фотографии сделаны на Белоярской АЭС и в научном комплексе российского Новосибирска.



Также газета The Guardian со ссылкой на экспертов писала, что человек, который написал для россиян письмо в ООН с фейковыми обвинениями по поводу «грязной бомбы», не разбирался в этой теме, а в самом «документе» не было никаких доказательств. В частности, там было сказано, что украинские урановые рудники могут быть источником материала для «грязной бомбы», хотя природная урановая руда для этой цели бесполезна.

23 октября глава минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Шойгу выражал «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу звонил министрам Китая и Индии и также распространял фейк о «грязной бомбе».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли лживые обвинения Шойгу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».

Партнеры Украины подчеркнули, что не верят российским фейкам, но выразили обеспокоенность, что это может быть подготовкой РФ к «операции под чужим флагом».