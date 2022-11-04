Обвинение РФ о «грязной бомбе» безосновательно, а ядерная риторика Кремля неприемлема — заявление G7 4 ноября, 18:55 Министры Большой семерки подчеркнули, что применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь «серьезные последствия» (Фото:Посольство Украины в США / Twitter)

Главы МИД страны G7 отвергли обвинения Кремля в том, что Украина якобы готовится применить «грязную бомбу» и назвали ядерную риторику России безответственной и неприемлемой.

Об этом сообщает CNN.

«Безответственная ядерная риторика России неприемлема», — заявили министры.

Они также отвергли необоснованные обвинения России в том, что Украина готовится использовать «грязную бомбу».

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«Проверки Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что эти обвинения беспочвенны, и мы благодарим Украину за ее прозрачность», — добавили министры.

Министры подчеркнули, что коалиция «продолжит противодействовать российской дезинформации, включая ложные утверждения о биологическом оружии».



Также министры Большой семерки подчеркнули, что применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь «серьезные последствия».

23 октября глава минобороны РФ Сергей Шойгу по поручению Путина провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Шойгу выражал «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу звонил министрам Китая и Индии и также распространял фейк о «грязной бомбе».

В Офисе президента и МИД Украины отвергли лживые обвинения Шойгу.

Инспекторы МАГАТЭ после обвинений Кремля провели проверку на трех украинских объектах по запросу Украины и не нашли никаких признаков незаконной ядерной активности.