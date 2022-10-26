Блинкен назвал ложными заявления РФ о «грязной бомбе» 26 октября, 09:07 Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО ложь Кремля о «грязной бомбе» (Фото:Michael A. McCoy/Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ложными заявления России о возможном применении Украиной «грязной бомбы».

Об этом он сказал во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Говорил с генсеком НАТО Столтенбергом, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и отвергнуть ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить „грязную бомбу“ на своей территории», — написал Блинкен в своем Twitter.

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23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

Он также обсудил Украину с министром обороны США Ллойдом Остином, однако подробности разговора не уточняются.

В Офисе президента и МИД Украины также отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».



