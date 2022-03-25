«Вам не стыдно?». МИД Украины резко критикует Грузию за отказ от санкций против России

25 марта, 15:11
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МИД Украины критикует Грузию за отказ вводить санкции против России (Фото:НВ)

МИД Украины критикует Грузию за отказ вводить санкции против России (Фото:НВ)

Министерство иностранных дел Украины обрушилось с резкой критикой на Грузию из-за отказом поддержать западные санкции против России.

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Об этом у себя в Twitter написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин похвалил Грузию за то, что она не поддержала санкции Запада в отношении России, и обещает услугу за услугу. Тбилиси — после всего того, что с вами сделала Россия с 2008 года, вам не стыдно?» — подчеркнул он.

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США, страны ЕС и ряд других государств ввели масштабные санкции против России.

Правительство Грузии заявило, что Тбилиси не планирует присоединяться к экономическим и финансовым санкциям против России за вторжение в Украину. После этого на улицы грузинских городов вышли тысячи жителей страны, не согласных с таким решением.

https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1507327787077619719
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Грузия Санкции против России Украина Война России против Украины

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