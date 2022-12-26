Грузия считает, что не получила статус кандидата на вступление в ЕС по «политическим мотивам» 26 декабря, 20:19 Флаг Грузии (Фото:FOTOGRAFIN / pixabay)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2022 года, сказал, что страна на пути евроинтеграции не получила статус кандидата на вступление в Евросоюз исключительно по «политическим мотивам».

Об этом сообщает Новости Грузия.

Как отмечает издание, премьер Грузии назвал главными итогами уходящего года признание европейской перспективы страны и двузначный экономический рост на фоне мирового кризиса из-за войны в Украине.

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«Этот год ознаменовался важным и позитивным событием — это успехи нашей страны на пути евроинтеграции. Наша страна приняла европейскую перспективу», — сказал Гарибашвили на встрече с руководителями дипломатических миссий Грузии за рубежом.

Однако при этом он вновь подчеркнул, что Грузия не получила статус кандидата в ЕС исключительно «по политическим мотивам».

«Мы намного, в 2−3 раза, впереди проведения реформ по сравнению с Украиной и Молдовой, и это было политическое решение. Открыто заявлялось, что Украина приобрела статус кандидата, потому что страна находится в состоянии войны, а Молдова — находится на грани войны », — заверил Гарибашвили.

Премьер подчеркнул, что сегодня у правящей партии «Грузинская мечта» очень четкая дорожная карта дальнейшей интеграции страны в Евросоюз на основе 12 рекомендаций Еврокомиссии.

«В Европе, во всем мире сейчас экономический спад, по сути, очень непредсказуемая среда. В этой ситуации наше маленькое, но сильное государство сохраняет мир, процветание, стабильность и двузначный экономический рост. Напоминаем, что в прошлом году было то же самое, и мы закончили год с двузначным экономическим ростом, что сказывается на населении нашей страны», — сказал Гарибашвили.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Грузия такой статус не получила.

Комментируя предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.