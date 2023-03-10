«Сторонники Саакашвили». Вице-спикер Грузии заявил, что из Украины возвращаются «бойцы», подогревающие «революционный процесс» 10 марта, 17:45 Гия Вольский (Фото:www.facebook.com/GiorgiVolskiGD)

На фоне протестов в Тбилиси вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский заявил, что сторонники экс-президента Михаила Саакашвили, которые воевали в Украине, якобы прибыли в Грузию для того, чтобы «подталкивать молодежь» к «революционному сценарию».

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

«Можно сказать наверняка, что из Украины приехала определенная группа сторонников Саакашвили, сторонников Нацдвижения», — сказал он.

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По его словам, это «бойцы, которые постараются, использовав эту молодежную энергию, не снимать с повестки дня этот революционный процесс».

Вольский заявил, что «определенная группа молодежи» пытается помешать «развитию политических процессов», указав в том числе на лидера Единого национального движения Левана Хабеишвили.

Протесты в Грузии

7 марта грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», в противном случае им грозят штрафы.

Оппоненты власти утверждают, что законопроект об иноагентах является подготовкой к выборам в 2024 году в Грузии, чтобы «обезопасить режим».

Тысячи жителей Грузии вышли на акцию протеста под здание парламента, протестуя против такого решения. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Позже протестующие начали штурмовать здание парламента, силовики отогнали их.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах.

По итогам первого дня протестов в Тбилиси полиция задержала 66 человек, открыто несколько уголовных дел.

8 марта протесты возобновились. На улицы Тбилиси и других крупных городов вышли тысячи человек.

На проспекте Руставели в центре грузинской столицы митингующие начали осаду парламента, участники акции протеста также начали возводить баррикады. Полиция разгоняла людей водометами и применяла слезоточивый газ, митингующие поджигали авто правоохранителей и бросали в них камни. После разгонов они возвращались снова отстаивать свою позицию.

Среди требований протестующих были отзыв закона об иноагентах и освобождение всех задержанных. Оба этих требования были удовлетворены после двух дней протестов.

Оппозиция объявила о новых требованиях — отставке правительства и досрочных выборах.