Грузия пропустила на свою территорию из России бывших украинских заключенных. Они провели между границами десять дней 28 августа, 07:20 КПП Верхний Ларс, где 11 дней находились украинцы (Фото:rs.ge)

Группе бывших заключенных из Херсонской области, которых оккупанты во время отступления вывезли в Россию, разрешили пересечь границу Грузии. Они больше недели провели в «буферной зоне» под открытым небом.



Об этом организация UnMode сообщила в воскресенье вечером, 27 августа.

Там рассказали, что пограничные службы не предоставили никаких дополнительных условий или объяснений. Всех шестерых мужчин отвезли в безопасное место.

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19 августа правозащитное движение сообщило, что уже двое суток грузинские пограничники не пропускали на территорию Грузии украинцев. Пятеро из них были заключенными в Херсонской области, незаконно вывезенными в Россию. Еще один — украинец, который въехал в РФ, попал в фильтрационный лагерь, освободился и хотел выехать.

Формулировка причины отказа — «по другим причинам». После отказа мужчины подали заявления о предоставлении убежища. Однако их все равно не пропустили. Один из них рассказал, что на КПП украинцы спали на полу на двух матрасах, а воду и еду получали от волонтеров.

По данным UnMode, сейчас в российских тюрьмах находится более 2500 украинских задержанных, незаконно вывезенных российскими спецслужбами с оккупированной территории Херсонской области Украины.

