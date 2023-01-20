Президент Грузии выступила против предложения правящей партии возобновить авиасообщение с Россией
Флаг Грузии (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / Pixabay)
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против предложения главы грузинской правящей партии Грузинская мечта Ираклия Кобахидзе о возобновлении авиасообщения с Россией.
Об этом сообщает портал Грузия онлайн.
«Я не приветствую возобновление авиасообщения с Россией», — сказала Зурабишвили.
Она добавила, в то время, когда все страны-партнеры Грузии «словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины», для нее и большей части общества «позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна».
«В это время, если мы хоть что-то помним об устаревших трюках России, мы должны понимать, что Кремль будет „вбрасывать“ такие темы, когда надеется создать какой-то раскол между нами и нашими западными партнерами. Это недопустимо!» — акцентировала Зурабишвили.
Ранее сообщалось, что Кобахидзе выступил за восстановление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.