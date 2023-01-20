Президент Грузии выступила против предложения правящей партии возобновить авиасообщение с Россией

20 января, 16:41
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Флаг Грузии (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / Pixabay)

Флаг Грузии (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / Pixabay)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против предложения главы грузинской правящей партии Грузинская мечта Ираклия Кобахидзе о возобновлении авиасообщения с Россией.

Об этом сообщает портал Грузия онлайн.

«Я не приветствую возобновление авиасообщения с Россией», — сказала Зурабишвили.

Она добавила, в то время, когда все страны-партнеры Грузии «словом или делом выражают максимальную солидарность с самоотверженной борьбой Украины», для нее и большей части общества «позиция правительства и правящей партии, мягко говоря, непонятна».

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«В это время, если мы хоть что-то помним об устаревших трюках России, мы должны понимать, что Кремль будет „вбрасывать“ такие темы, когда надеется создать какой-то раскол между нами и нашими западными партнерами. Это недопустимо!» — акцентировала Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что Кобахидзе выступил за восстановление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой. МИД Украины назвал это предложение политической подлостью на фоне попыток РФ уничтожить украинцев в геноцидной войне.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Грузия Правительство РФ Саломе Зурабишвили

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