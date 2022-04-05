Грузия отрицает информацию украинской разведки о сговоре с властями РФ
Украинская разведка сообщила, что Россия готовит канал контрабанды через Грузию (Фото:JRope/flickr.com)
Грузия отрицает информацию украинской разведки по поводу предоставления своей территории РФ для перевоза контрабанды, включая военную технику, в обход международных санкций.
Война России против Украины — главные события 5 апреля
Министерство финансов страны заявляет, что «с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации Грузия осуществляет строгий контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и осуществляет мониторинг ввезенных и вывезенных грузов из страны», сообщает Голос Америки.
«Министерство финансов Грузии со всей ответственностью заявляет, что любые виды товаров как военного, так и двойного назначения, а также все товары, которые включены в санкционный список, подлежат строгому таможенному контролю со стороны властей Грузии», — отметили в ведомстве.
В то же время в правящей партии Грузинская мечта не исключили, что в данном случае речь может идти о «происках оппозиции». В частности, о возможной связи между этими обвинениями со стороны Киева и недавним назначением на пост заместителя директора контрразведки Украины генерала Георгия Лорткипанидзе, сторонника бывшего президента Михеила Саакашвили.
«Проще говоря, это ложь. Такого рода дезинформация со стороны страны-партнера, особенно в данных условиях, совершенно неприемлема», — заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
По данным украинской разведки, Россия налаживает каналы контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.