Грузия отрицает информацию украинской разведки о сговоре с властями РФ 5 апреля, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Украинская разведка сообщила, что Россия готовит канал контрабанды через Грузию (Фото:JRope/flickr.com)

Грузия отрицает информацию украинской разведки по поводу предоставления своей территории РФ для перевоза контрабанды, включая военную технику, в обход международных санкций.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Министерство финансов страны заявляет, что «с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации Грузия осуществляет строгий контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и осуществляет мониторинг ввезенных и вывезенных грузов из страны», сообщает Голос Америки.

Видео дня

«Министерство финансов Грузии со всей ответственностью заявляет, что любые виды товаров как военного, так и двойного назначения, а также все товары, которые включены в санкционный список, подлежат строгому таможенному контролю со стороны властей Грузии», — отметили в ведомстве.

В то же время в правящей партии Грузинская мечта не исключили, что в данном случае речь может идти о «происках оппозиции». В частности, о возможной связи между этими обвинениями со стороны Киева и недавним назначением на пост заместителя директора контрразведки Украины генерала Георгия Лорткипанидзе, сторонника бывшего президента Михеила Саакашвили.

«Проще говоря, это ложь. Такого рода дезинформация со стороны страны-партнера, особенно в данных условиях, совершенно неприемлема», — заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По данным украинской разведки, Россия налаживает каналы контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.