Российские «референдумы» неприемлемы для цивилизованного мира — президент Грузии

27 сентября, 21:18
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили (Фото:Salome Zurabishvili/Facebook)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили (Фото:Salome Zurabishvili/Facebook)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала так называемые «референдумы» на оккупированных территориях Украины циничной и «совершенно неприемлемой» акцией России.

Это заявление она сделала во время посещения мемориала в Тбилиси в память о погибших во время конфликта в Абхазии, когда власть в регионе захватили пророссийские сепаратисты, сообщает CNN.

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Зурабишвили заявила, что Грузия знает, «что такое референдумы в условиях войны» и призвала правительство Грузии «категорически осудить» российские фейковые голосования.

«Это крайне циничная акция со стороны России, которая совершенно неприемлема для нас, для мира и для цивилизованных людей», — добавила она.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Грузия Украина Референдум Президент

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