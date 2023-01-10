В Минобороны Грузии объяснили отказ передавать Украине комплексы Бук и Javelin 10 января, 13:14 В Минобороны Грузии заявили, что комплексы Бук и Javelin покупались за деньги госбюджета (Фото:mod.gov.ge)

Минобороны Грузии объяснило отказ передавать Украине комплексы Бук и Javelin для защиты от войск РФ тем, что это вооружение якобы было приобретено за деньги госбюджета в рамках закупок, а не передано безвозмездно.

Об этом сообщили в пресс-службе грузинского ведомства.

Там заявили, что получили систему Бук в 2007 году «по многомиллионной закупке».

«Это было сделано по секретному соглашению, поэтому у нас нет возможности уточнить подробности. Разъясняем общественности, что десятки миллионов долларов также были уплачены министерством обороны в 2017 году за закупку противотанковых комплексов Javelin в США», — отметили там.

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В Минобороны Грузии подчеркнули, что Тбилиси продолжает оказывать «гуманитарную и политическую поддержку Украине, исходя из имеющихся у нее возможностей».

Там напомнили, что передали Киеву гуманитарные грузы и генераторы.

«Что касается передачи Украине вооружений или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу», — резюмировали в грузинском Минобороны.

9 января временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов заявил, что Киев просил передать комплексы Бук, предоставленные для Тбилиси во время войны 2008 года.

Также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin. Относительно последнего было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их на более новые комплексы.

Перед этим премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство Грузии не будет оказывать военную помощь Украине.

По его словам, Грузия «никогда не будет ввязываться в эту войну».

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем, Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.

Однако Грузия также стала страной, куда массово въезжали россияне после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.