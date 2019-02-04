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Грузия объявила о поддержке демократических сил в Венесуэле

Сегодня, 10:47
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EPA

По словам премьера Грузии, Мадуро узурпировал власть в Венесуэле

Правительство Грузии объявило о поддержке демократических сил Венесуэлы во главе с и. о. президента страны Хуаном Гуайдо, выступающих против режима Николаса Мадуро.

Об этом заявил грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе, передает 1tv.ge.

"Мы еще в 2018 году сказали, что режим Мадуро не был легитимно избранным. Мы еще в прошлом году сказали об этом очень принципиально. Режим Мадуро уже годами продолжает узурпировать власть, что очень тяжело сказалось на повседневной жизни населения", - сказал он.

По словам Бахтадзе, события в Венесуэле являются "еще одним примером того, что ни одна политическая сила не должна посметь идти против международного права".

"Это заканчивается очень тяжелыми результатами. Хочу подтвердить, что у нас очень принципиальная позиция, и мы до конца остаемся верными заявлению, которое мы сделали. Уверен, что в Венесуэле все закончится победой демократии и демократических сил", - добавил премьер.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента", обвинив действующего главу государства в узурпации власти.

После этого его признали США, предоставив финансовую поддержку и усилив давление на Мадуро, вынуждая его оставить президентский пост.

О поддержке Гуайдо заявили также Евросоюз, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Сам Мадуро, которого активно поддерживает Россия, заявил, что не намерен покидать пост президента  до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Грузия Венесуэла

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