Грузия объявила о поддержке демократических сил в Венесуэле
Правительство
Грузии объявило о поддержке демократических сил Венесуэлы во главе с и. о.
президента страны Хуаном Гуайдо, выступающих против режима Николаса Мадуро.
Об этом заявил грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе, передает 1tv.ge.
"Мы еще в 2018 году сказали, что режим Мадуро не был легитимно избранным. Мы еще в прошлом году сказали об этом очень принципиально. Режим Мадуро уже годами продолжает узурпировать власть, что очень тяжело сказалось на повседневной жизни населения", - сказал он.
По словам Бахтадзе, события в Венесуэле являются "еще одним примером того, что ни одна политическая сила не должна посметь идти против международного права".
"Это заканчивается очень тяжелыми результатами. Хочу подтвердить, что у нас очень принципиальная позиция, и мы до конца остаемся верными заявлению, которое мы сделали. Уверен, что в Венесуэле все закончится победой демократии и демократических сил", - добавил премьер.
Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента", обвинив действующего главу государства в узурпации власти.
После этого его признали США, предоставив финансовую поддержку и усилив давление на Мадуро, вынуждая его оставить президентский пост.
О поддержке Гуайдо заявили также Евросоюз, Канада, Израиль, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.
Сам Мадуро, которого активно поддерживает Россия, заявил, что не намерен покидать пост президента до истечения срока полномочий в 2025 году.