Арахамия ответил премьеру Грузии, обвинившему украинские власти во «вмешательстве» в дела Тбилиси 13 марта, 16:37 Давид Арахамия (Фото:Слуга народа)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что премьер-министр Грузии, власти которой «наполнены агентами России», делает вид, что не понимает: «сохранение демократии в стране — главная задача всего мирового сообщества».

Об этом он написал в Telegram, реагируя на обвинения чиновника в адрес украинских властей.

«Думаю, что начнет [премьер Грузии Ираклий Гарибашвили] понимать тогда, когда будут опубликованы счета и транзакции его ближайшего окружения. Жаль только, что в Грузии расследовать это будет некому, потому что «рука моет руку», — заявил Арахамия.

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Он призвал прекратить пугать грузинский народ тем, что Киев якобы хочет Грузии войны и подчеркнул: «Украина хочет идти в ЕС вместе с братьями грузинами и очень больно наблюдать, как грузинские власти идут абсолютно в противоположном направлении».

На фоне многотысячных протестов в Тбилиси против законопроекта об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ, президент Владимир Зеленский поддержал митингующих. 10 марта парламент Грузии проголосовал против законопроекта.

12 марта Гарибашвили сказал, что считает призывы украинских политиков к изменениям в его стране вмешательством в дела государства и подверг резкой критике Киев. В МИД Украины его заявления назвали «недружественными».

