«Не там ищете врага». В МИД Украины ответили на резонансные обвинения премьера Грузии 13 марта, 13:08 В МИД Украины отреагировали на резкие заявления властей Грузии (Фото:Enrico Strocchi/Flickr)

Министерство иностранных дел Украины ответило на резкие обвинения премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в адрес Киева после того, как президент Владимир Зеленский поддержал протестующих в Тбилиси.

Спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко назвал заявления представителей грузинской власти «недружественными».

«Почти дословно повторяя тезисы российской пропаганды, представители грузинских властей обвинили Украину в подготовке государственного переворота в Грузии, втягивании ее в войну с Россией, направлении сил для разжигания гражданской войны. Мы категорически отвергаем подобные инсинуации, не имеющие ничего общего с реальностью. Не там ищет врага грузинские власти», — отметил он в своем Facebook.

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Николенко выразил убеждение, что заявления грузинских политиков не смогут поколебать крепкие отношения дружбы украинского и грузинского народов.

«Мы высоко ценим поддержку грузин в то время, когда украинцы борются за свою независимость. Со своей стороны Украина была и будет оставаться другом грузинского народа, которому желаем не останавливаться в развитии европейского будущего», — резюмировал он.

Десятки тысяч граждан Грузии с 7 марта несколько дней протестовали из-за того, что парламент страны поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Силовики применяли слезоточивый газ и водометы против участников митингов, более ста человек были задержаны. Позже МВД Грузии сообщило об освобождении всех протестующих, задержанных в административном порядке 7−8 марта. Один человек оставался под стражей по статье Уголовного кодекса.



9 марта оппозиционные политики во время протеста в Тбилиси призвали к отставке правительства и досрочным выборам.

На следующий день парламент Грузии проголосовал против законопроекта об иноагентах во втором чтении.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам протестов, отметив, что нет такого украинца, который не желал бы Грузии успеха, а также демократического и европейского будущего.



Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что возвращение суверенных территорий Молдовы и Грузии является необходимой основой гарантий устойчивого мира.

12 марта Гарибашвили сказал, что считает призывы украинских политиков к изменениям в его стране вмешательством в дела государства.



