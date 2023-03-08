Протесты в Грузии: страны Балтии отреагировали на скандальный закон об иноагентах 8 марта, 10:50 В Тбилиси начались массовые протесты (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

В среду, 8 марта министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии отреагировали на принятый парламентом Грузии в первом чтении закон об иноагентах, который вызвал массовые протесты.

«Принятый грузинским парламентом в первом чтении закон об иностранных агентах ставит серьезные вопросы о перспективах демократии в Грузии», — говорится в общем заявлении глав МИД.

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Министры призвали парламент Грузии «ответственно оценивать реальные интересы страны и воздерживаться от решений, которые могут подорвать стремление народа Грузии жить в демократической стране, продвигающейся в сторону ЕС и НАТО».

«Мы призываем правительство Грузии уважать право людей на мирный протест», — сказано в сообщении.

Во вторник, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», в противном случае им грозят штрафы.

Президент страны Саломе Зурабишвили ранее заявляла, что наложит вето на законопроект, однако у парламентского большинства достаточно голосов для преодоления президентского вето.

В Тбилиси проходят массовые протесты. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах.