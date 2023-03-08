«Ведет подобные беседы». На каком этапе протестов Путин может решиться на вторжение в Грузию — Рейтерович 8 марта, 12:56 Эксклюзив NV Против протестующих в центре Тбилиси полицейские применили силу: дубинки, резиновые пули и водометы. 7 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Политолог Игорь Рейтерович в эфире Radio NV рассказал, может ли российский диктатор Владимир Путин решиться на вторжение в Грузию на фоне протестов в Тбилиси.

«По некоторой информации, поступающей из России, он достаточно регулярно ведет подобные беседы. У него есть две страны, на которые он попытался бы расширить агрессивную войну, которую он ведет против Украины. Это Грузия и Молдова. <...> Он думает, что, возможно, это отвлечет внимание от Украины, заставит ЕС и других партнеров по-другому реагировать на эти процессы. Поэтому потенциально он может это сделать», — считает Рейтерович.

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Однако, добавляет эксперт, ресурсы России сейчас брошены на войну в Украине, но у Путина может хватить сил на то, чтобы спровоцировать кризис.

«Но ключевой момент даже в не в этом, а в том, способна ли Грузия на сегодняшний день сопротивляться, сопротивляться как на уровне военном, так, что самое главное, на уровне политическом. <...> Это может привести к тому, что грузинские военные будут думать по-другому, а власти будут занимать другую позицию», — объясняет Рейтерович.

По состоянию на сегодняшний день, по мнению эксперта, нет проявлений того, что Россия может расширить свою агрессию в Грузии. Но ситуация, отмечает он, динамично развивается:

«Если процессы в Грузии пойдут в направлении смены пророссийских властей и будет заметно, что общество потребует этого изменения, возможно, Путин будет принимать совсем другие решения. Причем эти решения будут приниматься, исходя не из стратегических, а из тактических соображений. <...> Определенные силы он может туда перебросить, чтобы уже не просто дестабилизировать ситуацию, а попытаться установить контроль над этой страной».

Это потребует много ресурсов, но Россия, предполагает политолог, может попытаться их найти.