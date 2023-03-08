Протесты в Тбилиси: глава правящей партии Грузии назвал войну РФ против Украины «следствием Майдана» 8 марта, 14:36 Ираклий Кобахидзе (Фото:www.facebook.com/KobakhidzeOfficial)

На фоне массовых протестов в Тбилиси глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что война России против Украины якобы стала «следствием Майдана».

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

«Что с Майданом и что он принес Украине? Они потеряли Крым и большую часть Луганска и Донецка, продолжение всего этого — война, которая сегодня идет в Украине», — сказал он, комментируя слова евродепутата Виолы фон Крамон о том, что разгон акции в Тбилиси напоминает ей Майдан в Украине в 2013—2014 годах.

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Кобахидзе добавил, что «в тюрьме находится грузинский Янукович, и его зовут Михаил Саакашвили».

«Мы будем действовать не по повестке радикалов, повестке Виолы фон Крамон, а в соответствии с интересами грузинского общества», — сказал он.

Кобахидзе заявил, что Грузинская мечта «несет правду» «в интересах общества», а радикальная оппозиция ввела всех в заблуждение в связи с обсуждением в парламенте законопроектов об иностранном влиянии.

По его словам, заявления о том, что принятия закона об иноагентах негативно отразится на процессе получения Грузией статуса кандидата в ЕС — это спекуляции.

«Повторяю еще раз, кампания, связанная с увязкой этого законопроекта со статусом кандидата, носит спекулятивный характер», — сказал Кобахидзе.

Во вторник, 7 марта, грузинский парламент поддержал в первом чтении законопроект об иноагентах, который фактически является аналогом закона, ранее принятого в РФ.

Закон, который поддерживает правящая партия Грузинская мечта, требует от любых организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов», в противном случае им грозят штрафы.

Президент страны Саломе Зурабишвили ранее заявляла, что наложит вето на законопроект, однако у парламентского большинства достаточно голосов для преодоления президентского вето.

В Тбилиси проходят массовые протесты. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об иноагентах.