«Абсолютная ложь». В Тбилиси опровергли сообщения об открытии портов Грузии для российских круизов

25 апреля, 08:32
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Круизный лайнер (Фото:Alexander Ulyanov/www.flickr.com)

Круизный лайнер (Фото:Alexander Ulyanov/www.flickr.com)

В Грузии органы власти опровергли сообщения российских СМИ о том, что с лета в порты страны начнут прибывать круизные суда из РФ.

Об этом сообщает издание Новости-Грузия.

Ранее издание Вестник Кавказа утверждало, что этим летом состоится «первый круиз» российского теплохода Петр Великий, который сделает остановки в Новороссийске, Сочи, Батуми и Стамбуле.

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Агентство морского транспорта Грузии в ответ заявило, что страна не имеет морского пассажирского или круизного сообщения с Россией.

«Распространяемая информация о возможном заходе российского круизного лайнера Петр Великий в гавани Грузии в 2023 году является абсолютной ложью» — говорится в сообщении.

В начале года агентству пришлось опровергать сообщения о возможном начале пассажирского сообщения между портами Сочи и Батуми.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Россия Грузия Круизный лайнер

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