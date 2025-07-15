Кая Каллас в начале заседания Совета министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, Бельгия, 15 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Глава дипломатии Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС может приостановить безвизовый режим с Грузией из-за жестких мер в отношении участников протестов со стороны властей страны.

«Среди имеющихся опций — санкции и приостановление безвизового режима», — сказала она журналистам в Брюсселе 15 июля.

Каллас отметила, что ЕС направит в Грузию письмо, в котором будут изложены условия, которые в Тбилиси должны выполнить.

«Если эти условия не будут выполнены в течение установленного срока, тогда нам придется приостановить подготовку виз», — отметила глава европейской дипломатии.

По ее словам, Брюссель предложил на утверждение список санкций, в который вошли по меньшей мере два грузинских судьи. Это связано с «непропорциональными» судебными приговорами в отношении грузинской молодежи, которая участвовала в протестах.

31 мая в ЕС резко раскритиковали принятие в Грузии так называемого закона об «иностранных агентах», назвав его серьезным шагом назад в демократическом развитии страны.

В совместном заявлении Каллас и еврокомиссара по вопросам ценностей и прозрачности Марты Кос напомнили, что еще в июне и октябре 2024 года Европейский совет предупреждал: подобные действия серьезно затрудняют продвижение Грузии к членству в ЕС. Сейчас, по оценке Евросоюза, процесс фактически остановлен.

4 марта парламент Грузии принял в первом чтении новый законопроект об «иноагентах», который будет распространяться только на юридических лиц.

14 мая 2024 года парламент Грузии принял законопроект об «иноагентах» в окончательном третьем чтении. За принятие закона проголосовали 84 депутата, против — 30 оппозиционеров. Закон вызвал острую критику Запада.

В тот же день силовики начали разгонять протестующих, которые собрались у здания парламента. 28 мая парламент Грузии снял вето тогдашнего президента страны Саломе Зурабишвили на закон об «иноагентах».

Закон о прозрачности иностранного влияния, который называют законом об «иноагентах», объявляет неправительственные учреждения и медиа, чей доход составляет более 20% из-за рубежа, организациями, представляющими интересы иностранного государства, и является аналогичным закону, принятому в России.