МИД Украины назвал «реверансы» между Тбилиси и Москвой политической подлостью

19 января, 20:23
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Флаг Грузии (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / Pixabay)

Флаг Грузии (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / Pixabay)

Глава грузинской правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе выступил за восстановление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой. МИД Украины назвал это политической подлостью на фоне попыток РФ уничтожить украинцев в геноцидной войне.

«Тбилиси и Москва обмениваются реверансами на фоне безнаказанных преступлений России против грузинского народа и оккупации части грузинской территории», — говорится в сообщении спикера в Facebook.

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Украинский МИД считает, что подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружеских и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на членство в Европейском Союзе.

«Украина — как на уровне правительства, так и на уровне народа — всегда стояла бок о бок с Грузией, особенно в одни из самых трудных дней ее истории. Отсутствие действенной солидарности с Украиной со стороны некоторых политиков Грузии на фоне попыток России уничтожить украинцев в геноцидной войне — политическая подлость», — подчеркнул Николенко.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.

Однако Грузия также стала страной, куда массово въезжали россияне после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Грузия Москва Авиасообщение Тбилиси

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