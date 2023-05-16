В МИД Украины отреагировали на возобновление авиасообщение РФ и Грузии
МИД Украины (Фото:Enrico Strocchi/Flickr)
В МИД Украины раскритиковали решение Грузии о возобновлении авиасообщения с Россией.
Спикер МИД Украины Олег Николенко напомнил, что РФ оккупировала 20% территории Грузии и продолжает войну против Украины.
«Мир изолирует Россию, чтобы заставить ее прекратить войну, но Грузия приветствует российские авиалинии и отправляет в Москву свои», — заявил он.
Он также добавил, что «Кремль наверняка обрадуется такому результату».
10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну. В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что первые рейсы могут запустить в конце мая. Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией многолетнего визового режима для граждан Грузии и запрета на авиасообщение.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.