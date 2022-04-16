Делегация парламента Грузии прибыла в Киев

16 апреля, 15:15
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Флаг Грузии (Фото:JRope/flickr.com)

Флаг Грузии (Фото:JRope/flickr.com)

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В Киев в субботу, 16 апреля, прибыла делегация парламента Грузии во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили.

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Об этом он сообщил в Twitter.

«Прибыл в Киев вместе с грузинскими депутатами, чтобы передать послание Грузии: ощущаем ваше горе, Грузия поддерживает Украину, грузины — с украинцами», — написал Папуашвили.

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Как сообщает Грузия Online, также в состав делегации вошли вице-спикеры парламента — Давид Сергиенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, глава комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Бека Одишария, и представители партий Лело, Гирчи, Республиканской партии и За Грузию.

https://twitter.com/shpapuashvili/status/1515250604578332672?s=20&t=0I9EGWuqD30tVRMl0co9cQ

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет вводить экономические санкции против России, поскольку это «противоречит национальным интересам».

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По данным украинской разведки, Россия налаживает каналы контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии. Тбилиси это отрицает.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Грузия Война России против Украины

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