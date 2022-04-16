Делегация парламента Грузии прибыла в Киев 16 апреля, 15:15 Цей матеріал також доступний українською Флаг Грузии (Фото:JRope/flickr.com)

В Киев в субботу, 16 апреля, прибыла делегация парламента Грузии во главе со спикером парламента Шалвой Папуашвили.

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Об этом он сообщил в Twitter.

«Прибыл в Киев вместе с грузинскими депутатами, чтобы передать послание Грузии: ощущаем ваше горе, Грузия поддерживает Украину, грузины — с украинцами», — написал Папуашвили.

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Как сообщает Грузия Online, также в состав делегации вошли вице-спикеры парламента — Давид Сергиенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, глава комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Бека Одишария, и представители партий Лело, Гирчи, Республиканской партии и За Грузию.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Тбилиси не будет вводить экономические санкции против России, поскольку это «противоречит национальным интересам».

По данным украинской разведки, Россия налаживает каналы контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии. Тбилиси это отрицает.



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