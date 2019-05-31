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Грузия будет добиваться экстрадиции Саакашвили — прокурор

31 мая, 17:53
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Грузия будет добиваться экстрадиции Саакашвили — прокурор - фото

REUTERS/Gleb Garanich

Михеил Саакашвили

Грузинский прокурор Кока Кацитадзе заявил, что потеря или восстановление украинского гражданства Михеилом Саакашвили не влияет на вопрос его экстрадиции в Грузию.

Об этом сообщает Грузия Online.

По словам Кацитадзе, прокуратура Грузии начала процедуры по экстрадиции Саакашвили — и не прекращала их.

Кацитадзе отметил, что Саакашвили «обязательно придется предстать перед грузинским правосудием и ответить за совершенное преступление!».

«Он осужден по делу Сандро Гиргвлиани, а также осужден за факт избиения депутата парламента Валерия Гелашвили. И обвиняется, и судебные процессы проходят по делам растраты государственных средств, разгона акции 7 ноября и событий вокруг телекомпании «Имеди», — заявил Кацитадзе.

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28 мая президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили поблагодарил украинского президента за такой шаг. Он заявил, что возвращается в Киев в среду, 29 мая.

Позже экс-президент Грузии уточнил, что у него нет никаких политических амбиций в Украине.

Напомним, в 2017 году Саакашвили лишили гражданства Украины. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

Саакашвили пытался получить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, через Государственную миграционную службу, однако ему было отказано в просьбе. Он проиграл все апелляции на решение ГМС.

12 февраля 2018 года Михеила Саакашвили задержали сотрудники Госпогранслужбы в ресторане Сулугуни, расположенном в Музейном переулке в Киеве. Через несколько часов его выдворили из Украины в Польшу.

После этого он переехал в Нидерланды к семье (его жена является гражданкой этой страны).

После победы Зеленского на выборах Саакашвили заявил о намерении вернуться в Украину. Его адвокат Руслан Чернолуцкий подал в Администрацию президента письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему украинское гражданство.

Теги:   Экстрадиция Михеил Саакашвили Грузия

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