Грузинские спецслужбы обвинили Киев в подготовке Евромайдана в Грузии. МИД ответил: «очередная попытка демонизировать Украину» 18 сентября, 19:08 Службы госбезопасности Грузии заявили, что в стране якобы планируют организовать беспорядки (Фото:new_dosh/Twitter)

Грузинские спецслужбы заявила о якобы «разоблачении плана» по подготовке Евромайдана в Грузии. Украинский МИД отверг эти обвинения и назвал заявления Тбилиси «очередной попыткой демонизировать Украину».

Службы госбезопасности Грузии в Facebook заявили, что в стране якобы планируют организовать дестабилизацию и гражданские беспорядки в октябре-декабре, когда должны быть опубликованы отчеты ЕС по продвижениям страны на пути вступления в Евросоюз. Расчет организаторов якобы основывается на том, что обнародованный вывод будет отрицательным.

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Грузия назвала одним из организаторов плана Гиорги Лорткипанидзе — бывшего замминистра внутренних дел Грузии, который в 2015—2016 годах работал начальником полиции Одесской области. Грузинские спецслужбы назвали его «заместителем председателя военной разведки Украины».

«В частности, подтверждается, что организаторы рассматривают реализацию в Грузии сценария, похожего на Евромайдан, который состоялся в Украине в 2014 году», — утверждает грузинская службы безопасности.

Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал заявления Грузии «очередной попыткой демонизировать Украину».

«Эта информация не соответствует действительности. Нынешние грузинские власти в очередной раз пытаются демонизировать Украину, чтобы решить свои внутриполитические вопросы», — пишет он в Facebook.

Николенко подчеркнул, что Украина не вмешивалась, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии.