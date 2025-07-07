Посол США в Тбилиси: Грузинская мечта присылала администрации Трампа оскорбительное письмо с угрозами

Посол США в Грузии Робин Данниган, которая завершает свою дипломатическую миссию, рассказала о непубличном письме от правящей партии Грузинская мечта к администрации президента США Дональда Трампа. По ее словам, документ имел «угрожающее и оскорбительное» содержание и вызвал негативную реакцию в Вашингтоне.

Об этом Данниган заявила в интервью грузинской редакции Радио Свобода.

По словам дипломата, письмо Грузинской мечты было направлено в администрацию Трампа в ответ на ее рекомендации, которые она передала грузинскому правительству после встреч с представителями новой американской администрации в начале 2025 года. Эти советы она озвучила на переговорах с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили 14 марта.

«Руководство Грузинской мечты прислало мне письмо для администрации Трампа. Это личное письмо, не публичное. Честно говоря, оно было оскорбительным, несерьезным, содержало угрозы и было крайне негативно воспринято в Вашингтоне», — заявила Данниган.

После этого, по ее словам, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обнародовал открытое письмо к Дональду Трампу. В ответ госсекретарь США Марко Рубио поручил Данниган передать официальное послание основателю Грузинской мечты Бидзине Иванишвили. Впрочем, Иванишвили отказался встречаться.

«Я пошла к нему и сказала: у меня есть ответ от госсекретаря Рубио, который он поручил мне передать Бидзине Иванишвили. И Бидзина Иванишвили отказался встретиться», — сказала Данниган.

На вопрос, почему ответ адресовали именно Иванишвили, а не премьеру, посолка ответила: «Думаю, большинство в мире понимает, что именно Бидзина Иванишвили реально руководит правительством».

Данниган также отметила, что для улучшения отношений с США Грузии достаточно прекратить враждебную риторику.

«Самое удивительное в этой ситуации то, что требования для восстановления отношений на самом деле несложные. Одним из первых шагов должно стать прекращение антиамериканской риторики. Прекратите распространять неправду о США», — подчеркнула она.

8 февраля Ираклий Кобахидзе выражал оптимизм относительно возможного восстановления стратегического партнерства между Тбилиси и Вашингтоном после прихода Дональда Трампа в Белый дом.

Также грузинский премьер поддержал американского президента после его спора с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля.

27 декабря 2024 года США ввели финансовые санкции против миллиардера Бидзины Иванишвили, основателя и почетного председателя партии Грузинская мечта и бывшего премьер-министра Грузии.