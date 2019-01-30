Грузинская церковь сделала официальное заявление по автокефалии ПЦУ Сегодня, 13:11 1748 Цей матеріал також доступний українською EPA EPA

Грузинская православная церковь сделала официальное заявление по факту автокефалии Православной церкви Украины.

В Грузинской церкви заявили, что предоставление томоса ПЦУ привело к светским и церковным дискуссиям в православном мире.

В результате образовалось два противоборствующих лагеря, которые считают себя единственно правыми в сложившейся ситуации и не могут воздержаться от взаимных оскорблений и шантажа.

"Теперь главное - сохранить единство Православной церкви…наши усилия должны быть направлены на сохранение этого единства", - заключили в ГПЦ.

15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний.

5 января Вселенский патриарх подписал томос Православной церкви Украины, которая займет 15 место в диптихе поместных церквей.РПЦ и УПЦ МП не признают результатов Объединительного собора.

20 декабря Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

После создания ПЦУ в новую церковь начали постепенно переходить отдельные парафии Московского патриархата.