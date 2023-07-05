Подсанкционная грузинская авиакомпания Georgian Airways запустила рейс, который поможет россиянам добираться из Москвы в Ниццу
Georgian Airways будет возить россиян в Европу (Фото:Georgian Airways через Facebook)
Грузинская авиакомпания Georgian Airways, против которой президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции, запускает транзитные рейсы для россиян — из Москвы в Ниццу через Тбилиси.
Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на заявление перевозчика.
По данным на сайте Georgian Airways, транзитный рейс до Лазурного побережья с одной пересадкой начнет курсировать с 5 июля.
Рейсы с часовой пересадкой в Тбилиси будут летать во Францию дважды в неделю — в среду и субботу.
Стоимость билетов на этот рейс стартует от 535 долл на рейсы по средам и от 633 долл — по субботам.
В целом дорога из Москвы в Ниццу будет занимать восемь с половиной часов.
Накануне Georgian Airways увеличила количество ежедневных прямых рейсов между Москвой и Тбилиси. Сейчас каждый день курсирует 11 самолетов.
1 июля Зеленский ввел санкции на десять лет против 190 физических и 291 юридического лица. Ограничения коснулись и грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в Россию.
Также под санкции попал председатель совета директоров авиакомпании Тамаз Гаиашвили.
10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну.
Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году.
Госдепартамент США предупреждал Грузию, что ее ожидают санкции в случае восстановления прямого авиасообщения со страной-агрессором Россией.
Несмотря на это, грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с РФ.
Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал решение Тбилиси ошибочной позицией и добавил, что «история все расставит на свои места».