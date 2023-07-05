Подсанкционная грузинская авиакомпания Georgian Airways запустила рейс, который поможет россиянам добираться из Москвы в Ниццу 5 июля, 08:57 Georgian Airways будет возить россиян в Европу (Фото:Georgian Airways через Facebook)

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, против которой президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции, запускает транзитные рейсы для россиян — из Москвы в Ниццу через Тбилиси.

Об этом сообщает Грузия Online со ссылкой на заявление перевозчика.

По данным на сайте Georgian Airways, транзитный рейс до Лазурного побережья с одной пересадкой начнет курсировать с 5 июля.

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Рейсы с часовой пересадкой в Тбилиси будут летать во Францию дважды в неделю — в среду и субботу.

Стоимость билетов на этот рейс стартует от 535 долл на рейсы по средам и от 633 долл — по субботам.

В целом дорога из Москвы в Ниццу будет занимать восемь с половиной часов.

Накануне Georgian Airways увеличила количество ежедневных прямых рейсов между Москвой и Тбилиси. Сейчас каждый день курсирует 11 самолетов.

1 июля Зеленский ввел санкции на десять лет против 190 физических и 291 юридического лица. Ограничения коснулись и грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководства после возобновления полетов в Россию.

Также под санкции попал председатель совета директоров авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну.

Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году.

Госдепартамент США предупреждал Грузию, что ее ожидают санкции в случае восстановления прямого авиасообщения со страной-агрессором Россией.

Несмотря на это, грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на прямое авиасообщение с РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал решение Тбилиси ошибочной позицией и добавил, что «история все расставит на свои места».