Россия ищет альтернативы группе Вагнера для войны против Украины — британская разведка

4 апреля, 09:08
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РФ хочет заменить группу Вагнера более контролируемыми ЧВК (Фото:REUTERS/Igor Russak)

РФ хочет заменить группу Вагнера более контролируемыми ЧВК (Фото:REUTERS/Igor Russak)

По данным британской разведки, Россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании, чтобы в конечном итоге заменить группу Вагнера в ее важной роли в войне против Украины.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что это происходит на фоне напряженных отношений между минобороны РФ и группой Вагнера. Российское военное руководство, вероятно, хочет заменить вагнеровцев более контролируемой ЧВК.

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В то же время, как отметили в разведке, ни одна другая известная российская ЧВК в настоящее время не приближается к размеру или боевой мощи группы Вагнера.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1643123656275423237

При этом Россия, скорее всего, считает ЧВК в Украине по-прежнему полезными, поскольку они менее связаны уровнем заработной платы и неэффективностью, которые препятствуют регулярной армии.

«Руководство РФ наверняка считает, что общество будет легче воспринимать большие потери среди наемников ЧВК, чем в регулярной армии», — говорится в сообщении.

ЧВК Вагнера не способны самостоятельно обеспечивать наступательную работу в районе Бахмута и вынуждены просить о поддержке российской регулярной армии, сообщил 29 марта представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

28 марта журналист The New York Times Кристиан Триберт сообщил, что на кладбище вагнеровцев в Краснодарском крае РФ с января появились сотни новых могил.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский заявлял, что главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ежедневно теряет в Украине 500−800 своих боевиков и «уже возник вопрос с погребением».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Разведка Частная военная компания Вагнера ЧВК Война России против Украины вагнеровцы

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