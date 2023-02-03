Роль заключенных и группы Вагнера в боевых действиях пошла на спад — британская разведка 3 февраля, 10:07 По данным британской разведки, вербовка заключенных в группу Вагнера значительно замедлилась (Фото:REUTERS/Igor Russak)

По данным британской разведки, масштабы вербовки заключенных в российскую группу Вагнера, вероятно, значительно сократились по сравнению с пиковым периодом между летом и осенью 2022 года.



В сводке ведомства в Twitter говорится, что согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) за 31 января, численность заключенных в стране составляет 433 тысяч человек. С ноября 2022 года их численность сократилась на 6000 человек, тогда как за сентябрь-ноябрь численность сократилась на 23 тысячи человек.

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Вербовка Вагнера, вероятно, была основным фактором, способствовавшим этому сокращению, отметили в разведке.

Кроме того, как добавили в ведомстве, согласно сообщениям от украинских военных, российская сторона стала меньше полагаться на атаки бойцов Вагнера в стиле «человеческих волн» в ключевых секторах.

«Значительная напряженность между группой Вагнера и министерством обороны России проявляется публично; Конкуренция между фракциями в российской элите, вероятно, частично повлияла на сокращение вербовки заключенных», — говорится в сообщении.

Ранее глава фонда Русь сидящая Ольга Романова заявила, что из 50 тысяч российских заключенных, которых кремлевская ЧВК Вагнера завербовала для участия в полномасштабной войне против Украины, осталось 10 тысяч, а остальные убиты, ранены, пропали без вести, сдались в плен либо дезертировали.

В то же время, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, «вагнеровцы» вывели из российских тюрем и колоний 38 244 заключенных, чтобы использовать их в полномасштабной войне против Украины. По состоянию на середину января 29 543 из них уже ликвидированы, ранены, пропали без вести или взяты в плен.