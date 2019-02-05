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Группа Лимы призвала военных Венесуэлы поддержать Гуайдо

Сегодня, 09:58
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EPA

Совместное заявление в поддержку Гуайдо подписали 11 стран

Страны группы Лимы выступили за мирную передачу власти в Венесуэле, призвав военных страны поддержать демократические силы. 

Об этом идет речь в итоговом заявлении после встречи в Оттаве 4 февраля, передает DW.

Как отмечается, Группа Лимы признала Национальную ассамблею Венесуэлы, а также ее главу, самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо официальными представителями страны.

Кроме того, участники встречи призвали мировое сообщество ввести санкции против режима Николаса Мадуро.

"Не давать режиму Мадуро проводить финансовые и торговые переводы за рубежом, лишить его доступа к международным активам Венесуэлы и не позволять ему проводить операции с нефтью, золотом и другими активами", - говорится в документе.

Совместное заявление было сделано от имени Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Панамы, Парагвая и Перу.

В то же время Мексика, Гайана и Сент-Люсия отказались присоединиться к нему.

Группа Лимы - наднациональная организация, созданная 8 августа 2017 года в перуанском городе Лима с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле. 

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента", обвинив действующего главу государства в узурпации власти.

После этого его признали США, предоставив финансовую поддержку и усилив давление на Мадуро, вынуждая его оставить президентский пост.

О поддержке Гуайдо заявил также целый ряд американских и европейских стран.

Сам Мадуро, которого активно поддерживает Россия, заявил, что не намерен покидать пост президента  до истечения срока полномочий в 2025 году.

Теги:   Хуан Гуайдо Венесуэла

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