Группа Лимы призвала военных Венесуэлы поддержать Гуайдо Сегодня, 09:58 130 Цей матеріал також доступний українською EPA Совместное заявление в поддержку Гуайдо подписали 11 стран EPA

Страны группы Лимы выступили за мирную передачу власти в Венесуэле, призвав военных страны поддержать демократические силы.

Об этом идет речь в итоговом заявлении после встречи в Оттаве 4 февраля, передает DW.

Как отмечается, Группа Лимы признала Национальную ассамблею Венесуэлы, а также ее главу, самопровозглашенного временного президента Хуана Гуайдо официальными представителями страны.

Кроме того, участники встречи призвали мировое сообщество ввести санкции против режима Николаса Мадуро.

"Не давать режиму Мадуро проводить финансовые и торговые переводы за рубежом, лишить его доступа к международным активам Венесуэлы и не позволять ему проводить операции с нефтью, золотом и другими активами", - говорится в документе.

Совместное заявление было сделано от имени Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Панамы, Парагвая и Перу.

В то же время Мексика, Гайана и Сент-Люсия отказались присоединиться к нему.

Группа Лимы - наднациональная организация, созданная 8 августа 2017 года в перуанском городе Лима с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя "исполняющим обязанности президента", обвинив действующего главу государства в узурпации власти.

После этого его признали США, предоставив финансовую поддержку и усилив давление на Мадуро, вынуждая его оставить президентский пост.

О поддержке Гуайдо заявил также целый ряд американских и европейских стран.

Сам Мадуро, которого активно поддерживает Россия, заявил, что не намерен покидать пост президента до истечения срока полномочий в 2025 году.