Группа Лимы призвала международное сообщество активно восстанавливать демократию в Венесуэле Вчера, 23:26 Цей матеріал також доступний українською Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS Николас Мадуро Miraflores Palace/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Члены Группы Лимы призвали международное сообщество принять меры по активному восстановлению демократии в Венесуэле.

Об этом сообщает Reuters.

Группа Лимы назвала правительство Мадуро «незаконным и диктаторским режимом».

«Хотя решение должно быть венесуэльским, региональное воздействие кризиса требует, чтобы регион и международное сообщество играли более активную роль в поддержке быстрого возвращения к демократии», — сказано в заявлении.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Позже Министерство финансов США внесло в санкционный список министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, венесуэльскую судью Кэрол Падилью, а также центральный банк Венесуэлы и его руководителя Илиана Теран.