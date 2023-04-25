Группа Ермака-Макфола предлагает взимать «сбор на восстановление Украины» с россиян, желающих получить туристическую визу 25 апреля, 14:39 Российский паспорт (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Международная экспертная группа Ермака—Макфола по санкциям против РФ предлагает взимать с россиян «сбор на восстановление Украины» за получение европейских виз.



Об этом говорится в новом плане действий от 24 апреля.

В нем сказано, что страны Балтии, Польша и Финляндия уже ввели запрет на въезд для всех граждан России по туристическим визам. Другие страны, по словам участников группы, должны сделать то же самое.

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«Другой вариант — добавить „сбор на восстановление Украины“ ко всем визам, которые выдают гражданам России, путешествующим в Европу и другие страны „санкционной коалиции“. Тогда россияне смогут выбрать: заплатить дополнительный сбор и поехать в Рим или избежать сбора и отдыхать в Минске», — говорится в документе.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина ожидает новых мощных пакетов санкций, в которые внесут российских пропагандистов и спортсменов. Также среди секторов, против которых нужны ограничения, он, в частности, назвал энергетический комплекс РФ и оборонную промышленность.

Санкционная группа Ермака-Макфола — международная рабочая группа независимых экспертов по санкциям в отношении России, которую создал президент Владимир Зеленский. Ее возглавили глава ОП Андрей Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол.

Цель группы — предоставить исчерпывающий перечень возможных дополнительных экономических и политических мер по усилению санкций США, Европы и мира против России и Беларуси, чтобы как можно скорее прекратить полномасштабную войну РФ.