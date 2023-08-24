Лидер шведской оппозиции призвала передать Украине истребители Gripen, но есть условие

24 августа, 14:55
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Украинские пилоты тестируют потенциальные возможности истребителей Gripen, но Швеция пока не спешит их передавать (Фото:Aleksandra Szmigiel/Reuters)

Украинские пилоты тестируют потенциальные возможности истребителей Gripen, но Швеция пока не спешит их передавать (Фото:Aleksandra Szmigiel/Reuters)

Швеция должна передать Украине истребители Gripen для борьбы с войсками РФ, заявила лидер Социал-демократической партии страны Магдалена Андерссон.

Об этом она сказала на пресс-конференции, пишет Reuters.

«Мы не можем позволить России победить. Gripen очень помог бы Украине. Чтобы наступление Украины было успешным, необходимо усилить ее военно-воздушные силы», — отметила Андерссон.

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Она уточнила, что для передачи Киеву истребителей Швеция должна сначала завершить свое вступление в НАТО.

16 июня правительство Швеции сообщило, что страна будет обучать пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что украинские пилоты тестируют потенциальные возможности использования шведских истребителей Gripen в перспективе.

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21 августа премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон исключил передачу истребителей Gripen Украине, отметив, что заявка Швеция еще не в НАТО.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Швеция Истребители Война России против Украины Gripen

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