СМИ: Швеция изучит возможное предоставление Украине истребителей Gripen 12 сентября, 14:45 Шведский самолет Saab JAS 39 Gripen (Фото:REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Правительство Швеции вскоре поручит своим вооруженным силам исследовать условия поставок истребителей Gripen в Украину. Об этом сообщает Шведское радио, ссылаясь на источники.



В частности, правительство хочет узнать, как возможное предоставление самолетов повлияет на обороноспособность Швеции, и насколько быстро их смогут заменить на новые, пишет SR. Еще один вопрос — подготовка украинских пилотов и другого персонала.

Видео дня

По данным СМИ, у Швеции есть 90 Gripen, 16−18 из которых надеется получить Украина.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон исключил предоставление своих истребителей Киеву, заявив, что заявка Швеции еще не в НАТО.



В конце августа президент Владимир Зеленский заявил, что украинская техническая группа уже прибыла в Швецию, чтобы подготовиться к потенциальной тренировочной миссии.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, пилоты тестируют потенциальные возможности использования шведских истребителей Gripen в перспективе.

Самолет Jas 39 Gripen: что известно

Шведский истребитель JAS 39 Gripen создавался в 1980-х годах под возможный конфликт с СССР. Он прост в обслуживании, неприхотлив к взлетно-посадочным полосам, дешев в эксплуатации — и это не за счет боевой эффективности.

Всего существуют три поколения Gripen: A (одноместный)/B (двухместный), C/D и E/F. Все они оснащены современными цифровыми системами, радарами и навигацией. У JAS 39 Gripen 10 точек подвеса вооружения, он способен нести всевозможные ракеты различных классов. Радиус боевой работы самолета достигает 1300 км. Общая дальность полета — 3250 км.

JAS 39 Gripen дешевле F-16 и легче в овладении, однако их не так много, и Швеция официально не готова пока передавать их Украине.