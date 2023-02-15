Gripen. Швеция рассматривает запрос Украины о передаче истребителей, но сейчас есть ограничения — министр обороны 15 февраля, 11:34 Jas 39 Gripen (Фото:Finnish Aviation Museum via Wikipedia)

Швеция получила запрос Украины относительно передачи истребителей Gripen. Однако сейчас есть ограничения.



Об этом министр обороны Пол Йонсон заявил в комментарии Европейской правде.

Ранее Стокгольм предоставить Киеву Jas 39 Gripen просил президент Владимир Зеленский во время саммита в Брюсселе 9 февраля, но шведский премьер сказал, что это «не вариант». Йонсон говорит: сейчас приоритет — усиление противовоздушной обороны Украины.

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«Когда речь идет о Gripen, мы сейчас предстаем перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны», — сказал он.

Министр обороны Швеции рассказал, что обсудил усиление ПВО с украинским коллегой Алексеем Резниковым, Стокгольм работает над этим с другими странами и готов увеличивать военную помощь ВСУ.

«Мы значительно усиливаем нашу поддержку Украины. Мы уже на следующей неделе начнем передавать и обучать украинских военных на более чем 50 боевых машинах CV-90. Мы предоставляем разные средства ПВО, зимнюю одежду, и решительно настроены усилить поддержку Украины», — добавил Йонсон.

После встречи в формате Рамштайн 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что новостей об истребителях для Украины нет. FT писала, что США допускают передачу или реэкспорт Киеву самолетов, но, по мнению западных союзников, более приоритетными сейчас являются дополнительные системы ПВО и боеприпасы.

8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались

МИД Украины работает над получением первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. Глава ведомства Дмитрий Кулеба говорил, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопрос истребителей.

