«Нужны для собственной обороны». Премьер Швеции пока исключил передачу Украине истребителей Gripen 21 августа, 13:46 Украинские пилоты начали тестовые полеты на истребителях Gripen, но Швеция пока не будет передавать их Киеву (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что истребители Gripen нужны стране для собственной обороны.

Таким образом, он исключил передачу авиации Украине, отметив, что заявка Швеции на вступление в НАТО еще не завершена, пишет The Guardian.

«Мы ничего не исключаем в будущем. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их, в том числе и самолетами. Но сейчас нет никаких новых обязательств по поставке шведских самолетов Украине», — добавил Кристерссон.

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Издание напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Швецию просил у премьера шведские истребители Gripen.

Стокгольм заявил, что разрешит украинским летчикам испытать эти самолеты, но не взяла на себя никаких обязательств по их передаче.

16 июня правительство Швеции сообщило, что страна в рамках 12-го пакета помощи Украине будет обучать пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen.



19 августа стало известно, что украинские военные тестируют шведские истребители Gripen.

Самолет Jas 39 Gripen: что известно

Шведский истребитель JAS 39 Gripen создавался в 1980-х годах под возможный конфликт с СССР. Он прост в обслуживании, неприхотлив к взлетно-посадочным полосам, дешев в эксплуатации — и это не за счет боевой эффективности.

Всего существует три поколения Gripen: A (одноместный)/B (двухместный), C/D и E/F. Все они оснащены современными цифровыми системами, радарами и навигацией. У JAS 39 Gripen 10 точек подвеса вооружения, он способен нести всевозможные ракеты различных классов. Радиус боевой работы самолета достигает 1300 км. Общая дальность полета — 3250 км.

JAS 39 Gripen дешевле F-16 и легче в овладении, однако их не так много, и Швеция официально не готова пока передавать их Украине.