Украина изучает потенциальные возможности использования истребителей Gripen, идет тестирование — Игнат 22 августа, 12:38 Швеция пока не планирует передавать Украине истребители Gripen (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Украинские пилоты тестируют потенциальные возможности использования шведских истребителей Gripen в перспективе.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Был визит президента Украины и командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Швецию, где он принял решение все же изучить этот вопрос глубже. Он оставил двух специалистов, пилотов, которые могут сделать определенный анализ и выводы относительно того, может ли этот самолет стать на вооружение Воздушных сил», — пояснил он.

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Игнат подчеркнул, что необходимо оценить, сколько пилотов понадобится времени, чтобы научиться управлять данным типом истребителей. Представитель Воздушных сил ВСУ напомнил, что пока Швеция не планирует передать авиацию Украине.

«Идет сейчас тестирование, изучение этих возможностей для того, чтобы Украина, возможно, в перспективе имела еще один самолет на вооружении. Возможно, это будет тот самый Gripen. Ну пока Швеция заявила, что не планирует передавать эти истребители. Но все же сегодня нет, а может завтра и да», — резюмировал он.

16 июня правительство Швеции сообщило, что страна в рамках 12-го пакета помощи Украине будет обучать пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen.



19 августа стало известно, что украинские военные тестируют шведские истребители Gripen.

Самолет Jas 39 Gripen: что известно

Шведский истребитель JAS 39 Gripen создавался в 1980-х годах под возможный конфликт с СССР. Он прост в обслуживании, неприхотлив к взлетно-посадочным полосам, дешев в эксплуатации — и это не за счет боевой эффективности.

Всего существует три поколения Gripen: A (одноместный)/B (двухместный), C/D и E/F. Все они оснащены современными цифровыми системами, радарами и навигацией. У JAS 39 Gripen 10 точек подвеса вооружения, он способен нести всевозможные ракеты различных классов. Радиус боевой работы самолета достигает 1300 км. Общая дальность полета — 3250 км.

JAS 39 Gripen дешевле F-16 и легче в овладении, однако их не так много, и Швеция официально не готова пока передавать их Украине.