Зеленский: Первые шведские истребители Gripen появятся в Украине уже в следующем году

Шведский авиационный экипаж готовит истребитель JAS Gripen к взлету на авиабазе Каллакс, Швеция, 4 марта 2024 года (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 25 октября, сообщил, что первые из 150 шведских истребителей Gripen могут поступить в Украину уже в 2026 году.

«Грипены для Украины — это часть наших гарантий безопасности. Такие Воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на сто процентов. И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает получить 150 самолетов Gripen, которые существенно усилят оборону украинского неба.

Инфографика: NV

23 октября в Воздушных силах ВСУ сообщали, что быстрое появление шведских истребителей Gripen в украинском небе маловероятно, поскольку процесс их производства и передачи является сложным и требует заключения межправительственных соглашений.

22 октября Владимир Зеленский заявил о подписании со Швецией документа о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Он отметил, что это соглашение предоставит Украине возможность получить серьезный флот истребителей Gripen.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подчеркнул, что Стокгольм сможет начать поставки Украине истребителей Gripen примерно через три года.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что передача Украине самолетов Gripen от Швеции в будущем может предусматривать и дополнительные ракеты и бомбы от партнеров.