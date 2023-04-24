The Economist назвал самолет, «идеально» подходящий для Украины. Воздушные силы настаивают на F-16 24 апреля, 13:15 Saab JAS 39 Gripen (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Шведские истребители Gripen компании Saab могут подойти для украинской армии лучше, чем F-16, на необходимой передаче которых настаивает Украина. Об этом говорится в материале английского журнала The Economist.

Авторы считают, что шведский истребитель «во многом идеально подходит для нужд Украины»: он был разработан специально для защиты воздушного пространства Швеции от российских самолетов, а также может садиться на короткие взлетно-посадочные полосы и автомобильные дороги.

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По словам аналитика из британского Королевского института объединенных служб Джастина Бронка, на советских аэродромах взлетно-посадочные полосы изготовлены из бетонных панелей, между которыми скапливается мох и камни. Он считает, что в таких условиях Gripen должен лучше справляться со взлетом и посадкой, чем F-16.

«Хотя F-16 может приземляться на дороги у полосы с плохим покрытием, его более легкая ходовая часть не так хорошо приспособлена к нагрузкам на коротких взлетно-посадочных полосах», — пишет The Economist.

Ранее в воздушных силах говорили, что Украина уже готовит аэродромную инфраструктуру для американских истребителей. Спикер ВС Юрий Игнат настаивает, что ВСУ нужны именно F-16 и в Украине может приземлиться любой самолет, а отговорки называет «замыливанием глаз».

Главной проблемой Gripen журнал называет их небольшое количество: в Швеции на вооружении есть менее 100 истребителей, еще около 66 Стокгольм передал другим странам. По словам Игната, Швеция может обеспечить Украине только одну эскадрилью, около 14 самолетов, а остальные придется ждать десять лет.

Украина рассчитывает получить от партнеров несколько типов истребителей, один из которых станет основным для ВСУ. В феврале глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что не принципиально, первым передадут американский F-16, шведский Gripen, французский Mirage или Rafale, или Eurofighter — главное «открыть позицию».



США не против, чтобы другие страны передавали самолеты для ВСУ. В то же время президент США Джо Байден заявил, что «пока» исключает возможность отправки американских истребителей F-16 Киеву, поскольку они, по его словам, сейчас не нужны Украине. В Пентагоне говорили, что самый оптимистичный срок поставки старых F-16 — около 18 месяцев, тогда как производство новых самолетов может занять от трех до шести лет.