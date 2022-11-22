Сенаторы США призвали главу Пентагона передать Украине дроны Grey Eagle — WSJ 22 ноября, 17:43 MQ-1C Grey Eagle (Фото:US Army via Wikipedia)

Двухпартийная группа американских сенаторов направила письмо министру обороны США Ллойду Остину с призывом передать Украине беспилотники MQ-1C Grey Eagle, сообщает The Wall Street Journal.

В письме к Остину от 22 ноября говорится, что долгосрочная выгода от предоставления ВСУ этих беспилотников «значительна и имеет потенциал изменить стратегический курс войны в пользу Украины».

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Авторы письма убеждены, что эти дроны позволили бы украинским силам «находить и атаковать российские военные корабли в Черном море, прорывая принудительную блокаду». Это помогло бы Украине ослабить давление на экономику и на мировые цены на продовольствие, считают сенаторы.

Своевременные поставки «эффективной летальной помощи» направлены на «стабилизацию украинской обороны» и обеспечение «долгосрочного сопротивления будущей российской агрессии», говорится в письме.

Авторы добавили, что обучение работе с дронами этого типа занимает всего 27 дней, и они могут дополнить существующие системы вооружения ВСУ.

Письмо подписали 16 сенаторов, среди которых действующий председатель комитета по вооруженным силам республиканец Джеймс Инхоф.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена могла отложить передачу Украине боевых дронов дальнего радиуса действия из-за опасений, что передовые технологии могут попасть в руки России.