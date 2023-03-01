В Норвегии полиция задержала Грету Тунберг — фото 1 марта, 12:33 Полиция задержала Грету Тунберг (Фото:Alf Simensen/NTB/via REUTERS)

В среду, 1 марта норвежская полиция ненадолго задержала экоактивистку Грету Тунберг.

Об этом сообщает Reuters.

Задержание произошло во время демонстрации в Осло.

В последние дни активисты заблокировали доступ к нескольким правительственным зданиям, они требуют убрать ветряные турбины с оленьих пастбищ в Норвегии.

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Фото: NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS

Фото: Alf Simensen/NTB/via REUTERS

Фото: Alf Simensen/NTB/via REUTERS

Фото: Alf Simensen/NTB/via REUTERS

Тунберг и другие, блокировавшие одну из дверей министерства финансов Норвегии, были задержаны полицейскими.

Верховный суд Норвегии в 2021 году постановил, что две ветряные электростанции, построенные в Фосене в центральной Норвегии, нарушают права саами в соответствии с международными конвенциями. Однако турбины продолжают работать уже более 16 месяцев.

Оленеводы в скандинавской стране заявляют, что вид и звук гигантских ветроэнергетических установок пугает их животных и нарушает столетние традиции. Они требуют, чтобы турбины были снесены.